https://static.news.ru/photo/f9ccec6c-4e78-11ea-adc5-fa163e074e61_660.jpg Айсултан Назарбаев Фото: Aisultan Rakhat/facebook.com

Заявление внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсалтана о политическом убежище в Великобритании и обвинения в адрес семьи прокомментировал министр информации республики Даурен Абаев.

По его мнению, сообщения, опубликованные Назарбаевым-младшим в соцсетях, являются «манипуляциями определённых людей». Чиновник добавил, что внук-экс-президента лечится от наркотической зависимости, поэтому обеспокоенность вызывают не столько его слова, сколько состояние здоровья, сказал министр в эфире программы «Открытый диалог».

Как ранее писал NEWS.ru, Назарбаев заявил, что попросил политического убежища у британских властей из-за давления со стороны членов семьи. В частности, матери Дариги Назарбаевой, которая возглавляет сенат республики. Внук бывшего президента также заявил, что ему известно о масштабной коррупции, связанной с продажей казахстанского газа «Газпрому». Об этом он пообещал рассказать СМИ.