Казахстан последует антироссийским санкциями Президент Казахстана Токаев пообещал, что республика будет следовать санкциям против России

Фото: Kremlin Pool//Global Look Press

Касым-Жомарт Токаев

Казахстан будет соблюдать все санкции, наложенные странами Запада на Россию, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24». Он рассказал, что в случае, если Казахстан не будет следовать антироссийским санкциям, то против страны будут наложены вторичные санкции. Несмотря на это, работа с Москвой будет продолжена, добавил Токаев.

Мы не должны нарушать санкции, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае их нарушений последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики, — заявил президент Казахстана.

Он подчеркнул, что Казахстан по-прежнему является союзником России, и было бы «неправильно отказываться от своих союзническим обязательств».

В апреле первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не будет инструментом для обхода американских и европейских санкций, введённых против России. По его словам, Казахстан является частью международного сообщества и не заинтересован в применении к нему вторичных санкций США и ЕС.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности, куда входит Казахстан, будет расширяться. Он отметил, что в состав ОДКБ могут войти десятки стран, поскольку организация уже продемонстрировала свою боеготовность и миролюбие. Сравнивая ОДКБ и НАТО, он отметил, что это две абсолютно разных организации. По мнению Хренина, Организация Договора о коллективной безопасности занимается только оборонительными задачами, в то время как Альянс нередко проводит агрессивные операции.