К кому летал Познер в Тбилиси

Не утихают отклики на приключившийся в Тбилиси скандал с попыткой Владимира Познера отметить в «тёплом городе» свою 87-ю годовщину. В принципе, они делятся как бы на две смысловые группы. Официальные источники, включая пресс-секретаря президента, скорбят по поводу действий экстремистов, лишающих Россию и Грузию шанса на улучшение двусторонних отношений, и не советуют соотечественникам отправляться в некогда братскую республику на отдых.

В свою очередь кадровые либералы видят в произошедшем закономерный итог попыток Познера сидеть сразу на двух стульях. Быть одновременно и космополитом, человеком мира, въезжающим в Грузию по своему американскому паспорту, и «винтиком», встроенным в государственную пропаганду, что по сути диктует необходимость соблюдения определённых ритуалов, включая и признание соседей справа, абхазов на самоопределение. Другое дело, что без такой встроенности и сам Познер превратился бы просто в состоятельного пенсионера с квартиркой в Париже.

Но вот неофициально разрабатывается версия как бы «второго дна» недавних странствий Владимира Владимировича по тбилисским отелям. Мол, не просто так празднованию отнюдь не круглой даты был придан такой светский размах с покупкой уймы авиабилетов и бронированием кучи отельных номеров. Даже вполне состоятельному человеку осилить такие расходы непросто без поддержки доброжелательных спонсоров. А всё дело якобы в том, что под прикрытием празднований в далёком Тбилиси, в стороне от политических путей и интереса мировых разведок, должна была пройти рабочая встреча давно сотрудничающих российских, европейских и американских лоббистских групп, собравшихся под шумок торжества обсудить перспективы выборов и прочие события в жизни соседней северной страны.

Владимир Познер Сергей Булкин/NEWS.ru

Но политическое шило в мешке не утаишь. И некие конкурирующие группы влияния наняли пару десятков оппозиционеров с запасом куриных яиц, чтобы сорвать намечавшееся мероприятие. Этим объясняется, дескать, их осведомлённость, организованность и настойчивость. Надо было гонорар отрабатывать по полной.

Конечно, такая конспирологическая версия в стиле сочинений Яна Флеминга и приключений его героя агента 007 выглядит несколько надуманной. Для того чтобы её как-то подтвердить или решительно опровергнуть, надо внимательно проанализировать список гостей торжеств, летевших из России, и имена иных персонажей, совершенно случайно в то же время оказавшихся в местных гостиницах.

Однако есть вопросы. Прежде всего, отчего это прежние попытки Владимира Познера отпраздновать свои дни рождения в Грузии не встречали такого яростного протеста. А тут вдруг всплыло его давнее и, к слову, весьма уклончивое интервью. Словно действительно последователям Михаила Саакашвили намеренно открыли глаза на личность российского журналиста. И не является ли телевизионное долголетие и непотопляемость Познера, несмотря на ряд скандальных ситуаций, отражением его некоей теневой роли, куда более широкой, чем амплуа программного резонёра. Что позволяет ему, в частности, безнаказанно именовать российский парламент «госдурой».

Впрочем, как написал бы классик, не следует кого-то считать фигурой, равной Черчиллю.