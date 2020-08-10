К центру Минска вновь движется техника силовиков

https://static.news.ru/photo/d49d32f4-db21-11ea-b55e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

После ночных акций протеста и насильственного разгона манифестантов в столице Белоруссии вновь замечают движение спецтехники.

Об этом сообщает Telegram-канал новостного сайта TUT.by (сам сайт недоступен для многих пользователей из-за перебоев в работе белорусского сегмента Интернета). В разных частях города очевидцы замечают автозаки, машины с установленными водомётами, автобусы с силовиками. Все единицы техники движутся в сторону центра Минска.

На 19:00 10 августа в городах Белоруссии назначены новые акции протеста против оглашённых ЦИК страны итогов президентских выборов. Как передавал NEWS.ru, силовики уже начали задерживать предполагаемых участников акций в Минске.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. После закрытия избирательных участков в Минске и в других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты.