Хакеры пригрозили белорусским силовикам люстрацией

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Хакеры обратились с угрозами к сотрудникам силовых структур Белоруссии, написав сообщение на платёжных чеках, которые выдаются в информационных киосках после оплаты через ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП».

В пресс-службе организации подтвердили, что в чеках агрегаторов действительно формировалась информация, которая не относится к платёжным услугам.

Если вы знакомы с сотрудниками карательных органов МВД и особенно с омоновцами или с их родственниками, или с их близкими и знакомыми, то, пожалуйста, передайте им, что люстрации не за горами. Вред в конечном счёте они принесут лишь себе, своим детям, жёнам и близким родственникам. Ещё не поздно опомниться и встать на сторону народа. Киберпартизаны, — приводит РБК текст, который печатался в нижней части чека.

В ЕРИП уточнили, что проблема была устранена, сейчас чеки печатаются без этой информации.

ЕРИП — электронная система, созданная для мгновенной оплаты счетов за товары или услуги. Она была введена в эксплуатацию в 2008 году по инициативе Национального банка Белоруссии. Система создана для того, чтобы упростить приём платежей от юридических и физических лиц. С ЕРИП сотрудничают более 20 белорусских банков, а также сеть Белпочты.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с призывом покинуть службу. Она пообещала после победы протестов восстановить на службе всех силовиков, которые были уволены по политическим мотивам. По её словам, в будущем на территории страны прекратятся практики, которые превращали силовиков в рабов: закончатся отработки и будут отменены штрафы за расторжение контракта. Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов не будет страшно возвращаться в страну, где работают законы.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.