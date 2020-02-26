https://static.news.ru/photo/ee26ced8-5868-11ea-a3f2-fa163e074e61_660.jpg Гульнара Каримова Фото: karimova.gulnara/vk.com

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в письме к нынешнему лидеру республики Шавкату Мирзиёеву заявила о готовности передать государству оставшиеся у неё $686 млн в обмен на прекращение уголовного преследования.

Эти денежные средства заморожены в Швейцарии. Каримова отметила, что ранее у неё были изъяты активы и имущество общей стоимостью $1,2 млрд, которые не были засчитаны в погашение материального ущерба.

Письмо наследницы экс-главы Узбекистана разместила на своей странице в Instagram её дочь Иман.

6 января Генеральная прокуратура Узбекистана заявила об окончании расследования очередного уголовного дела в отношении Каримовой. По версии прокуроров, старшая дочь Ислама Каримова и другие лица в составе преступной группировки причастны к вымогательству, хищению бюджетных средств и легализации доходов за рубежом.

Суды над Гульнарой Каримовой идут с 2015 года. В 2017 году в рамках ещё одного уголовного дела ей дали 10 лет тюрьмы. Однако летом 2018 года ей заменили наказание и осудили на пять лет, писал NEWS.ru.