https://static.news.ru/photo/a31e73ca-4f2e-11ea-89df-fa163e074e61_660.jpg Давид Залкалиани Фото: mfa.gov.ge

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани пообещал от имени своего ведомства провести в мае заседание комитета министров Совета Европы в Тбилиси на высоком уровне.

Как напоминает РИА Новости, ранее грузинский МИД опроверг информацию о том, что власти страны могут обратиться к руководству СЕ с просьбой перенести заседание комитета министров из Тбилиси.

Грузия, как страна-председатель, будет действовать согласно правилам и процедурам данной организации, чтобы обеспечить проведение министериала на соответствующем уровне. Для нас самое важное — то, что интересы страны будут защищены, — отметил Залкалиани.

Глава МИДа также заявил, что Грузия продолжает консультироваться с секретариатом СЕ по организационным вопросам. Министр подчеркнул, что о составе участников заседания пока преждевременно говорить что-либо конкретное.

Как передавал NEWS.ru, представители грузинской оппозиции пригрозили устроить в Тбилиси массовые протесты, если заседание комитета министров СЕ посетит глава российского МИДа Сергей Лавров.