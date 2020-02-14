Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани пообещал от имени своего ведомства провести в мае заседание комитета министров Совета Европы в Тбилиси на высоком уровне.
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Грузия, как страна-председатель, будет действовать согласно правилам и процедурам данной организации, чтобы обеспечить проведение министериала на соответствующем уровне. Для нас самое важное — то, что интересы страны будут защищены, — отметил Залкалиани.
Глава МИДа также заявил, что Грузия продолжает консультироваться с секретариатом СЕ по организационным вопросам. Министр подчеркнул, что о составе участников заседания пока преждевременно говорить что-либо конкретное.
Как передавал NEWS.ru, представители грузинской оппозиции пригрозили устроить в Тбилиси массовые протесты, если заседание комитета министров СЕ посетит глава российского МИДа Сергей Лавров.
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