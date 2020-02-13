Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» пригрозила организовать массовые протесты в Тбилиси, если глава российского МИДа Сергей Лавров посетит Грузию во время майского Комитета министров Совета Европы.

Лидер парламентской фракции Роман Гоциридзе посчитал возможный визит Лаврова «целенаправленной провокацией Москвы» — Грузия считает российского министра нарушителем закона «об оккупированных территориях» Абхазии и Южной Осетии.

Гоциридзе пообещал, что грузинскому правительству придётся «улететь в Москву на самолёте Лаврова», если дипломат попадёт на территорию страны, сообщает «Интерфакс».

Заседание Комитета министров Совета Европы должно пройти 14–15 мая в Грузии.

Как писал NEWS.ru, в январе президент Саломе Зурабишвили согласилась «преступить законы страны» и принять российскую делегацию.

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