Оппозиционная партия «Единое национальное движение» пригрозила организовать массовые протесты в Тбилиси, если глава российского МИДа Сергей Лавров посетит Грузию во время майского Комитета министров Совета Европы.
Лидер парламентской фракции Роман Гоциридзе посчитал возможный визит Лаврова «целенаправленной провокацией Москвы» — Грузия считает российского министра нарушителем закона «об оккупированных территориях» Абхазии и Южной Осетии.
Гоциридзе пообещал, что грузинскому правительству придётся «улететь в Москву на самолёте Лаврова», если дипломат попадёт на территорию страны,
Заседание Комитета министров Совета Европы должно пройти 14–15 мая в Грузии.
Как писал NEWS.ru, в январе президент Саломе Зурабишвили согласилась «преступить законы страны» и принять российскую делегацию.
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