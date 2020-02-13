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Министерство юстиции Белоруссии подготовило поправки в закон о госсимволах, чтобы скорректировать изображение герба страны. Власти хотят лишить его агрессивных деталей и «привести в соответствие с миролюбивым содержанием» национальной политики.

По словам главы Минюста Олега Слижевского, в новой версии герба пятиконечная звезда потеряет чёткие грани, которые характерны для военной символики, а изображение земного шара лишится сетки параллелей и меридианов, которая...