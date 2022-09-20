«Грузавтотранс»: Россия может прекратить транзит товаров через Казахстан Глава «Грузавтотранса» Матягин: Россия может прекратить транзит товаров через Казахстан

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Грузовой автотранспорт на дороге

Ухудшение экономических отношений между Россией и Казахстаном, которое может последовать за задержаниями российских грузовиков на границе этих стран, может повлечь большие потери для Астаны, заявил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его мнению, Казахстан стал ненадежным партнером, который склонен не поддерживать Россию. Эксперт рассказал, что транзит товаров через эту страну дороже, чем через Турцию или Грузию, поэтому возможно прекращение параллельного импорта товаров в Россию из Казахстана.

В Казахстане уже давно наблюдается тенденция не поддерживать Россию. <...> Почему-то другие страны, в том числе Турция, не боятся вторичных санкций, но при желании можно всего бояться и ссылаться на это. Здесь непонятное отношение, с такими соседями я бы в разведку точно не пошел, российскому руководству нужно делать выводы, — считает Матягин.

Россия активно использует транзит грузов через Турцию и Грузию, тогда как с Казахстаном товарооборот не такой большой, рассказал эксперт. По его словам, при необходимости Москва сможет наладить поставки товаров в страну без привлечения казахстанских партнеров.

Ранее сообщалось, что российские грузовики с товарами из ЕС начали задерживать в Казахстане, остановлены не менее восьми автопоездов. Речь идет о транзите, когда фуры из ЕС на белорусских или российских границах перецепляют на российские или белорусские грузовики, а потом они следуют в Казахстан. Теперь власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительные документы на грузы, которые выданы не отечественному, а предшествующему перевозчику — компании из ЕС.