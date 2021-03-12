https://static.news.ru/photo/b0255af6-8331-11eb-8d32-96000091f725_660.jpg Григорий Рапота Фото: Wikimedia

Григорий Рапота заявил об уходе с поста госсекретаря Союзного государства. По словам политика, он планирует покинуть должность в течение недели.

Действительно, было принято решение 25 февраля прошлого года о продлении полномочий на год, естественно, я из этого исходил. Дальше идут формальности, которые не укладываются в этот график. Я думаю, в течение недели уже как-то этот вопрос [ухода с поста госсекретаря Союзного государства] решится, — цитирует политика ТАСС.

При этом Рапота отказался имя возможно преемника, так как это сделают «те, кому положено». Он отметил, что нового госсекретаря объявит Высший Госсовет Союзного государства, причём «это может быть сделано в рабочем порядке». Накануне лидер Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал разговоры о слиянии РФ и РБ. По его словам, мир слишком сильно изменился и работать в данном направлении просто глупо.

Президент добавил, что в обозримом будущем Белоруссию ещё будут пытаться «подрывать изнутри», как делали это после выборов главы государства в 2020 году. В таком случае силовикам придётся защищать страну. Он высказал мнение, что внешние силы в ходе многомесячных массовых протестных акций белорусов «попробовали на зуб», однако «зуб сломали».

Ранее NEWS.ru писал, что спецслужбы республики заявили о готовящихся в стране новых протестах, в рамках которых должны состояться различные провокации. По словам главы Комитета госбезопасности Белоруссии Ивана Тертеля, уже известны конкретные лица, которые собираются устроить протестные движения в стране.