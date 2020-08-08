Страны СНГ

Граната залетела на балкон жилого дома в Минске

02:50, 10 августа 2020
Фото: belteanews/twitter.com

Граната попала на балкон жилого многоэтажного дома в белорусской столице, где проходят акции протеста.

Уточняется, что спецсредство попало на седьмой этаж. Спасатели МЧС подняли лестницу на балкон в квартире никого не оказалось. Однако спасатели эвакуируют некоторых жильцов дома в противогазах, так как помещения заволокло дымом, у людей слезятся глаза и першит в горле, передаёт Tut.by.

В столице Белоруссии продолжаются акции протеста, они начались после закрытия избирательных участков. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что силовики задерживают митингующих и применяют к ним спецсредства, писал NEWS.ru ранее.

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