Граната залетела на балкон жилого дома в Минске

https://static.news.ru/photo/5307299c-da9b-11ea-85a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: belteanews/twitter.com

Граната попала на балкон жилого многоэтажного дома в белорусской столице, где проходят акции протеста.

Уточняется, что спецсредство попало на седьмой этаж. Спасатели МЧС подняли лестницу на балкон в квартире никого не оказалось. Однако спасатели эвакуируют некоторых жильцов дома в противогазах, так как помещения заволокло дымом, у людей слезятся глаза и першит в горле, передаёт Tut.by.

В столице Белоруссии продолжаются акции протеста, они начались после закрытия избирательных участков. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что силовики задерживают митингующих и применяют к ним спецсредства, писал NEWS.ru ранее.