ГП Азербайджана: с начала эскалации в Карабахе ранены 164 мирных жителя

https://static.news.ru/photo/d2297d0a-0a0d-11eb-83cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Азербайджанская Генпрокуратура сообщила, что с начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе погиб 31 мирный житель, 164 ранены.

Согласно информации ведомства, нанесён ущерб 142 гражданским объектам, 1054 жилым домам и 45 многоквартирным жилым зданиям. Сейчас они находятся в непригодном для жилья состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что российский блогер Юрий Котенок получил ранения при обстреле карабахского города Шуши. В настоящий момент врачи борются за его жизнь. Также пострадали ещё один российский журналист и их сопровождающий, однако они получили лёгкие ранения.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.