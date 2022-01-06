Горячую линию для россиян в Казахстане открыл МИД РФ

На фоне протестов в Казахстане Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение, где указало телефон для связи и электронную почту для россиян, которые застряли в стране. Сообщение было опубликовано на официальном аккаунте департамента штаба — Ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

В МИД России открыта горячая линия: тел. +7 (495) 695 45 45, — сказано в сообщении.

При этом в ведомстве призвали граждан соблюдать меры безопасности, избегать мест демонстраций, а также укрыться в гостиницах и домах.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. До 19 января на всей территории Казахстана введён режим ЧП.

Ранее сообщалось, что «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) выразила беспокойство по поводу протестов и беспорядков в Казахстане, сообщает спикер МИД Афганистана Абдул Кахал Балхи в своём Twitter-аккаунте. Он заявил, что страна пристально следит за событиями, происходящими в Казахстане.