Главы стран ОДКБ перед лицом казахского бунта

Несмотря на внешнюю согласованность действий в ответ на запрос президента Казахстана, главы четырех государств-членов ОДКБ параллельно решали и свои специфические задачи. Сразу оговоримся: в самой противоречивой ситуации оказался армянский премьер Никол Пашинян, которому волей судеб и ротации выпал жребий возглавлять ОДКБ в момент принятия уникального для этой организации решения. Решения о совместном вводе миротворческих сил в Казахстан для стабилизации ситуации.

Это первый подобный прецедент коллективных миротворческих действий против инспирированной в том числе и из-за рубежа так называемой «цветной революции», как уверенно назвали разгул казахских асоциальных элементов в Пекине. И надо же было такому случится, чтобы официальное решение о противодействии такой «революции» выпало подписать Николу Пашиняну, который и пришел к власти, благодаря массовым уличным протестам. Понятно, что тамошняя радикальная националистическая оппозиция с удовольствием, что называется, наехала на премьера. Но это тот самый случай, когда любые манёвры для него были исключены.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Kremlin Pool/Global Look Press

Небывалую международную активность развил Александр Лукашенко, который выступил в качестве опытного борца с разного рода международными происками. Именно Александр Григорьевич был изначально на словах ярым сторонником решительных коллективных мер, выделил второй по численности воинский контингент в составе союзных миротворческих сил. А главное — активно вёл постоянные телефонные переговоры с казахстанскими коллегами. Но если его звонки Касым-Жомарт Токаеву были как бы рутинными знаками моральной поддержки и фактором обмена опытом, то его телефонный контакт с Нурсултаном Назарбаевым стал своеобразной сенсацией на фоне слухов о том, что экс-президент то ли находится в коме, то ли его вообще уже нет в живых.

А тут переговоры Назарбаева с Лукашенко как бы автоматически сняли все подобные подозрения. Хотя уже на предновогоднем саммите в Санкт-Петербурге глав стран СНГ было видно, что Елбасы в очень плохой форме и без посторонней помощи уже не может даже передвигаться. К тому же звонок Лукашенко, видимо, сыграл свою роль и при явном проведении «теневых» переговоров команд Токаева и Назарбаева. После чего от имени Назарбаева была выказана полная поддержка действиям Токаева, а племянник экс-президента вновь был возвращен на пост первого зама главы Комитета нацбезопасности Казахстана.

Создается впечатление, что Лукашенко действует в тесной координации с Владимиром Путиным, который решил, дабы лишний раз не дразнить западных гусей, слегка отойти в вопросе казахстанских событий на второй план, попросив белорусского коллегу, победителя собственных уличных выступлений, действовать более инициативно. Заодно Батька укрепил свою международную субъектность.

Александр Лукашенко president.gov.by

В непростой ситуации оказалось руководство соседней Киргизии, не без некоторых колебаний выделившее свой контингент для участия в миротворчестве. Дело в том, что немало киргизов постоянно работает в Казахстане, в том числе на местных рынках, находящихся под сильным криминальным влиянием. Потому-то в Бишкеке уверены, что многие киргизские граждане оказались в толпе погромщиков не по своей воле. У них, мол, как у людей зависимых, просто не было выбора. Да и в местных политических реалиях им, дескать, трудно ориентироваться. Потому Бишкек будет настаивать на том, чтобы выходцы из Киргизии были амнистированы. Притом, что, с другой стороны, через киргизско-казахстанскую границу и могли проникнуть в Алматы боевики с Ближнего Востока.

Так что президентам стран — членов ОДКБ будет, что подробно обсудить.