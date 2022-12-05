Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили работу миротворцев в Карабахе Лавров заявил, что российские миротворцы в Карабахе занимаются решением экологического вопроса

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Джейхун Байрамов, Сергей Лавров

Главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили возможность привлечения российского миротворческого контингента к охране экологии в Карабахе, сообщает ТАСС. Отмечается, что это связано с обращением некоторых государственных структур республики.

Да, мы посвятили определенное время этой теме, констатировали, что на земле, как вы сказали, представители ведомств Азербайджана ведут работу с участием российского миротворческого контингента, — заявил Лавров.

Отмечается, что стороны решили провести мониторинг, инвентаризацию имущества и экологических исследований на месторождениях, где осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых в Карабахе.

Ранее постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев в своем письме на имя генсека всемирной организации Антониу Гутерриша обвинил Армению в минном терроризме. Он подчеркнул, что армянская сторона должна прекратить минирование территорий Азербайджана и возместить причиненный своими действиями ущерб.