Главу организации «Вечный огонь» Эдуардо Круза внесли в базу «Миротворца»

https://static.news.ru/photo/6e1801b6-fff8-11ea-a58c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/soyuz205

Руководитель международной общественной организации «Вечный огонь», гражданин Мексики Эдуардо Круз попал в базу украинского сайта «Миротворец» по причине передачи наград ветерана Великой Отечественной войны Александра Бондаренко в музей самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями об «изменниках родины». Уточняется, что Круз сознательно нарушил государственную границу Украины «с целью проникновения в оккупированный Россией Донбасс», передаёт РИА Новости.

Примечательно, что Круз передал награды ещё в 2017 году, лично не въезжая на территорию ДНР.

Ранее NEWS.ru писал, что президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных «Миротворца».

В описании Лукашенко на сайте он представлен как «пособник террористов и российских оккупантов». Также указывается, что белорусский лидер отказался передать Киеву задержанных россиян, которые якобы совершали военные преступления на территории Украины.