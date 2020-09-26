Главу организации «Вечный огонь» Эдуардо Круза внесли в базу «Миротворца»

Руководитель международной общественной организации «Вечный огонь», гражданин Мексики Эдуардо Круз попал в базу украинского сайта «Миротворец» по причине передачи наград ветерана Великой Отечественной войны Александра Бондаренко в музей самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями об «изменниках родины». Уточняется, что Круз сознательно нарушил государственную границу Украины «с целью проникновения в оккупированный Россией Донбасс»,
Примечательно, что Круз передал награды ещё в 2017 году, лично не въезжая на территорию ДНР.
Ранее NEWS.ru писал, что президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных «Миротворца».
В описании Лукашенко на сайте он представлен как «пособник террористов и российских оккупантов». Также указывается, что белорусский лидер отказался передать Киеву задержанных россиян, которые якобы совершали военные преступления на территории Украины.
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