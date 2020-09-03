Лукашенко внесли в чёрный список «Миротворца»

https://static.news.ru/photo/a02b4de2-ee01-11ea-97ab-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского портала «Миротворец». Этот сайт известен скандальными публикациями об «изменниках родины».

В описании Лукашенко на сайте он представлен как «пособник террористов и российских оккупантов». Также указывается, что белорусский лидер отказался передать Киеву задержанных россиян, которые якобы совершали военные преступления на территории Украины.

Ещё одной причиной для включения в базу стали якобы имевшиеся у Лукашенко намерения в 2014 году стать президентом объединённых Белоруссии и Украины. В этом он якобы признался экс-премьеру Польши Дональду Туску, следует из интервью последнего. Авторы «Миротворца» расценили эту инициативу как покушение на украинский суверенитет.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что протестными акциями в республике управляют из Польши, Чехии, Литвы и Украины. В Киеве в ответ на это заявление призвали белорусского лидера «не искать врагов там, где их нет». Лидеры других государств ранее также указывали на абсурдность претензий Лукашенко.

Массовые акции протеста начались в республике после 9 августа. Тогда на выборах президента победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди посчитали, что выборы были сфальсифицированы. Глава государства убеждён, что в стране пытаются провести цветную революцию.

В базе данных украинского сайта находится много известных в России личностей. Среди них, например, Анна Семенович. Певицу внесли туда из-за посещения ею Крыма и Донбасса. Два года назад в «чёрный список» с формулировкой «открытое оправдание российской агрессии против Украины» попала и композитор Александра Пахмутова, писал NEWS.ru.