Главы ДНР и ЛНР рассказали о боях в населённых пунктах

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил в эфире телеканала «Россия 1», что ситуация в Донбассе остаётся напряжённой, однако Россия оказывает Народной милиции ЛНР огневую поддержку в боевых действиях. При этом украинские военные заходят в жилые дома, прибегая к тактике ведения боя в населённых пунктах. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также заявил о продолжении контрнаступления.

Российская Федерация оказывает нам помощь в поддержке огневой, — сказал Пасечник.

По его словам, главная задача при наступлении — минимизировать потери среди военных ЛНР и мирного населения. Однако силы ВСУ ведут огонь из жилой застройки, располагают пулемёты и миномёты на крышах жилых домов, также ситуация осложняется подготовленными заранее огневыми точками противника. В ответ на вопрос о датах завершения наступления Пасечник заявил, что к административным границам Луганской области нужно выйти как можно скорее.

Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что силы республики продвигаются вперёд. По его словам, на отдельных участках подразделения вооружённых формирований Украины подкреплены националистами и «упираются достаточно ожесточённо». Играет свою роль и довольно большое количество заминированных площадей.

Но что самое здесь страшное на данный момент, это то, что, огрызаясь, они обстреливают именно гражданские кварталы, гражданское население, — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой заявил, что РФ приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы украинцы, «освободившись от гнёта» нацификации, могли сами свободно определять своё будущее.

По его словам, Запад выгораживает украинский режим и закрывает глаза на военные преступления Киева против мирного населения, тогда как Москва не могла остаться безучастной к просьбе ЛНР и ДНР об оказании военной помощи по защите от агрессора. В свою очередь Дейнего заявил, что все причастные к преступлениям против человечности в Донбассе должны понести наказание.