Глава Киргизии выступил против смены статуса русского языка в стране

https://static.news.ru/photo/6057b816-7274-11eb-81a8-96000091f725_660.jpg Садыр Жапаров Фото: facebook.com/SadyrJaparov1968

Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал русский язык официальным в стране, а также языком межнационального значения и выступил против изменения его статуса.

Я как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе, — приводит слова киргизского лидера телеканал «360».

Ранее Жапаров уже заявлял, что намерен отстаивать статус русского языка в стране. Он пояснял, что Киргизия и Россия являются близкими союзниками, братскими государствами, и у Бишкека нет намерений отстраняться от Москвы, которая остаётся главным экономическим и геополитическим партнёром и союзником.

В стране государственным признан киргизский язык, однако русский язык также имеет статус официального.

Как писал NEWS.ru, что президент Киргизии Садыр Жапаров призвал чиновников не вешать его портреты в своих кабинетах. Он призвал украшать пространство образами государственных деятелей, внёсших значительный вклад в укрепление страны и её социально-экономическое развитие.