Глава Казахстана назначил Аскара Мамина премьер-министром страны

https://static.news.ru/photo/27ec4b30-5722-11eb-bf7a-fa163e074e61_660.jpg Аскар Мамин Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением утвердил Аскара Мамина на посту премьер-министра страны, заявили в пресс-службе лидера 15 января 2021 года. Кроме того, руководитель государства выступил на открытии первой сессии парламента VII созыва. По его словам, за пять лет в стенах мажилиса политики приняли 410 законов, подготовили 60 проектов документов, что превышает показатели предыдущей пятилетки.

Токаев добавил, что обновлённый состав парламента начинает работу в канун двух событий — 30-летия независимости и 25-летия существования самого мажилиса. Президент уверен, что депутаты, обладающие мандатом доверия в данный исторический период, оправдают надежды граждан и верно послужат родине, говорится в сообщении на официальном сайте казахстанского руководителя.

Чиновник отметил, что одной из ключевых задач парламента на ближайшие годы является обеспечение сбалансированного развития страны с точки зрения территорий и пространства. При этом особое внимание уделят модернизации отраслей, связывающих все субъекты через единую экономическую систему.

Фракция правящей в Казахстане партии «Нур Отан» предложила выдвинуть экс-спикера мажилиса (нижней палаты) парламента страны Нурлана Нигматулина на этот же пост, заявили 14 января 2021 года в пресс-службе бывшего лидера республики Нурсултана Назарбаева. Последний сам принял участие в заседании организации и предложил переизбрать политика.

Накануне дочь Назарбаева, бывший спикер сената Дарига Назарбаева вошла в список депутатов от партии «Нур Отан» в мажилис — нижнюю палату парламента. Решением бюро политического совета партии был утверждён и направлен в Центризбирком список кандидатов из 76 человек. Ожидается, что они будут зарегистрированы в качестве депутатов мажилиса парламента VII созыва. Дарига Назарбаева числится в списке под номером 41, писал NEWS.ru.