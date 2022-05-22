Генсек ОДКБ заявил о возможностях организации ответить на расширение НАТО Генсек ОДКБ Зась: у организации хватит сил для ответа на угрозы из-за расширения НАТО

Станислав Зась / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация располагает необходимыми силами и ресурсами, чтобы ответить на возможные угрозы в связи с расширением НАТО. Даже не потребуется наращивать силовой блок ОДКБ, отметил он в беседе с телеканалом «Беларусь 1».

У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации. Сейчас не стоит на повестке дня такой вопрос (о наращивании силового блока ОДКБ. — NEWS.ru), — подчеркнул Зась.

Генсек организации добавил, что возможное вступление в НАТО Швеции и Финляндии создаёт предпосылки для роста напряжённости и милитаризации севера Европы. Это не может помочь укреплению безопасности для всех сторон, отметил Зась.

Ранее стало известно, что экс-представитель Турции в НАТО Наим Бабюроглу заявил: Турция сможет наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, даже если это займёт 20 лет. По его мнению, Анкара будет вести переговоры по этому вопросу в первую очередь с Вашингтоном, а не с Хельсинки и Стокгольмом.