Турция может мешать Финляндии и Швеции вступить в НАТО ещё 20 лет

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Турция сможет наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, даже если это займёт 20 лет, считает экс-представитель Турции в Альянсе Наим Бабюроглу. По его мнению, Анкара будет вести переговоры по этому вопросу в первую очередь с Вашингтоном, а не с Хельсинками и Стокгольмом, заявил он турецкой газете «Сезджу».

Учитывая стремление США и поощрение этих стран к присоединению к НАТО, Турция в этом вопросе прежде всего должна вести диалог с США. Даже если это займёт 20 лет, Турция должна использовать своё право вето по вопросу вступления в НАТО Швеции и Финляндии, — сказал Бабюроглу.

Ранее сообщалось, что процесс вступления Финляндии и Швеции, которые начали процедуру вступления в НАТО после спецоперации России на Украине, может занять от 8 до 12 месяцев. Однако для присоединения к Альянсу им необходимо получить одобрение всех 30 членов НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался против вступления Швеции и Финляндии. Вслед за ним глава Хорватии Зоран Миланович заявил, что планирует поручить представителю своей страны в блоке наложить вето на вступление стран в НАТО. Переговоры Швеции и Финляндии с Турцией по вступлению в Альянс перенесли.