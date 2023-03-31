Генсек ОДКБ заявил о рисках дестабилизации ситуации на Южном Кавказе

Фото: Министерство обороны Республики Армения

На Южном Кавказе сохраняется напряженность вследствие многолетних противоречий между Баку и Ереваном, заявил во время пресс-подхода генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на расширенном совещании руководящего состава секретариата и объединенного штаба организации, передает ТАСС. По его оценке, это чревато дестабилизацией и актуализирует риски, связанные с обстановкой в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе

Сохраняется напряженность в Кавказском регионе как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном, — сказал Тасмагамбетов.

Представитель секретариата ОДКБ Юрий Шувалов также заявил, что организация готова отправить миссию на армяно-азербайджанскую границу для помощи Еревану. По итогам расширенного совещания руководящего состава в штабе организации он подчеркнул, что меры помощи уже заложены в находящийся в работе проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Что касается Кавказского региона коллективной безопасности, то организация находится в постоянной готовности направить миссию ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу в интересах обеспечения безопасности Армении и оказать иные меры помощи, — сказал Шувалов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что РФ по объективным причинам не может выполнять функции гаранта безопасности в Карабахе и ей нужно обратиться в Совбез ООН для создания международных механизмов. Он также указал на то, что ОДКБ «выходит из республики».

При этом глава армянского МИД Арарат Мирзоян подчеркнул, что Ереван никогда не отказывался от размещения на приграничных территориях миссии ОДКБ. По его словам, у Армении возникли сложности с согласованием зоны ответственности ОДКБ, однако работа в этом направлении была продолжена.