Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте в Караганде, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Согласно последней информации, в результате взрыва и последующего пожара 16 шахтеров погибли, поиски еще 31 продолжаются. Статья предусматривает тюремный срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По факту возгорания на шахте <...> начато досудебное расследование по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ» (статья 277, часть 3 уголовного кодекса), — говорится в сообщении.

Взрыв на шахте прогремел в ночь на 28 октября, предварительно, из-за детонации газометана. Всего на поверхность из 252 человек были выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью.

Ранее на руднике Гайского ГОКа в городе Гае Оренбургской области произошел взрыв, в результате погибли трое горняков. Инцидент случился при проведении взрывных работ. Причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности при работе со взрывчаткой.