Семь человек погибли при аварии на шахте в Казахстане

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Семеро шахтеров погибли в результате аварии на шахте, расположенной в Карагандинской области Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «АрселорМиттал Темиртау». Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв газометана.

На момент аварии в шахте им. Костенко находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. Тела семи шахтеров обнаружены без признаков жизни. Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Создан оперативный штаб. Также на шахту приехали глава администрации региона, руководство компании и первый зампрокурора республики.

Ранее на руднике Гайского ГОКа в городе Гай Оренбургской области произошел взрыв, в результате погибли трое горняков. Инцидент случился при проведении взрывных работ. Причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности при работе со взрывчаткой.

До этого более 110 горняков вывели на поверхность с рудника по добыче фосфатов «Олений Ручей» в Мурманской области. Там произошел пожар, его ликвидировали. О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.