Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
09:38, 07 апреля 2022
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Более 110 горняков вывели на поверхность из рудника по добыче фосфатов «Олений ручей» в Мурманской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, на руднике произошёл пожар, его уже ликвидировали. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.
После возгорания на горизонте 120 метров из рудника выведены на поверхность 112 горнорабочих, — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожар ликвидировали в 03:17 местного времени, эвакуацией рабочих занимались два отделения горноспасателей.
По предварительной информации, рудник принадлежит АО «Северо-Западная фосфорная компания». Все обстоятельства пожара сейчас выясняются.
В Туве в декабре при обрушении породы в руднике на территории Кызыл-Таштыгского месторождения погиб рабочий. Другие четверо находящихся там в момент происшествия членов бригады были подняты на поверхность.