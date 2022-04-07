Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков

Задержанный в Херсоне мужчина в ходе допроса признался в подготовке убийства пророссийского блогера, пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Накануне агентство, приведя материалы допроса, заявило, что задержанный оказался агентом СБУ под прикрытием.

По данным РИА Новости, мужчина должен был получить за совершение преступления $10 тысяч. За несколько дней до задержания он якобы связался с куратором из СБУ, от которого получил задание ликвидировать...