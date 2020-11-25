Генпрокуратура Белоруссии заявила об алкоголе в анализах Бондаренко

https://static.news.ru/photo/ae240dae-2f55-11eb-9008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биологические материалы Романа Бондаренко, получившего смертельные травмы во время протестных акций в Белоруссии, содержат алкоголь. Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Геннадий Дыско.

По результатам судебной химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь, — заявил представитель надзорного ведомства.

Он добавил, что обнародованные ранее копии документов, которые свидетельствуют об отсутствии этилового спирта в анализах Бондаренко, были оформлены в ходе срочного оказания медпомощи. Как утверждается в Telegram-канале белорусской генпрокуратуры, в этих условиях невозможно провести полноценное исследование для точного установления состояния пациента.

Каждый мог обратить внимание, что в одном из опубликованных документов отсутствует результат исследования других биологических сред на содержание этанола, в том числе мочи, — заявил Дыско.

При этом он напомнил, что в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении врача ГКБ скорой медицинской помощи Артёма Сорокина и журналистки портала tut.by Екатерины Борисевич по факту разглашения врачебной тайны. По словам Дыско, они опубликовали электронные копии медицинских документов, содержащих врачебную тайну, в частности — диагноз пациента и результаты анализов.

Такие действия привели к активному обсуждению и очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан к официальной информации и в целом к правоохранительным органам, — заключил представитель генеральной прокуратуры.

В ходе одной из протестных акций в Белоруссии 31-летний минчанин Роман Бондаренко вступил в перепалку с неизвестными на «площади перемен» из-за того, что они пытались снять флаги с оппозиционной символикой. Сообщалось, что они увезли его в неизвестном направлении вечером 11 ноября. Позже Бондаренко был доставлен в больницу с травмами из Центрального РУВД города. В милиции заявили, что он получил повреждения во время драки. Находящийся без сознания минчанин умер 12 ноября.

Как писал NEWS.ru, Европейский союз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели Бондаренко. Ранее ЕC уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране.