Ереван не получал варианты мирного договора из Брюсселя и Вашингтона Совбез Армении: есть только два варианта мирного договора с Азербайджаном

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Армен Григорян

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе беседы с журналистами в парламенте заявил, что сейчас есть только два варианта мирного договора с Азербайджаном — предложенный Москвой и представленный Баку, передает Sputnik Армения. При этом он подчеркнул, что Ереван не получал вариант документа ни из Брюсселя, ни из Вашингтона, ни из любой другой страны Запада.

Запад пытался создать атмосферу для переговоров, то же делает Москва. Армения и Азербайджан же должны сделать все, чтобы достичь мира, — заявил Григорян.

Он отметил, что Армения продолжает работать над текстом мирного договора, который предложил Азербайджан. Глава Совбеза уточнил, что в скором времени отредактированный вариант будет направлен в Баку.

Мы продолжаем работать, чтобы вернуть полученный от азербайджанской стороны текст с нашими замечаниями и организовать встречу, — добавил Григорян.

Он подчеркнул, что Армения сделает все возможное, чтобы мирный договор был заключен до конца этого года.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что он не уверен в успешности появления окончательного варианта мирного соглашения с Азербайджаном. При этом он отметил, что переговоры по нормализации отношений с Баку находятся в активной фазе.