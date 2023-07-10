Эксперт: Москва пострадает при ракетных ударах по Смоленской АЭС Профессор-атомщик Кузнецов: удар по Смоленской АЭС приведет к катастрофическим последствиям

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Если Смоленская АЭС подвергнется ракетным ударам, то последствия будут катастрофическими, заявил в беседе с NEWS.ru бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР профессор Владимир Кузнецов. По его словам, облако радиоактивного заражения затронет несколько сотен километров вокруг станции. Предсказать точнее сложно, поскольку многое зависит от направления ветра и других погодных условий, отметил эксперт.

На Смоленской АЭС работают три реактора чернобыльского типа — РБМК (реактор большой мощности канальный) на 1000 мегаватт каждый. Они без защитной оболочки. На несколько порядков здесь могут быть хуже последствия, чем в Чернобыле. А какая зона поражения была после Чернобыля, мы хорошо помним, — сообщил эксперт.

По его словам, в случае атаки на Смоленскую АЭС Москва попадает в зону риска, в том числе и потому, что лишается объекта производства энергии, заключил Владимир Кузнецов. Помимо Смоленской АЭС на юго-западе от столицы есть Курская АЭС на юге, а также Калининская АЭС на северо-западе в Тверской области.

Эти станции практически работают на Москву. На станциях необходимо останавливать устаревшие реакторы, но на практике происходит обратное — их ресурс продлевают, — подчеркнул Кузнецов.

9 июля в Брянской области были сбиты две ракеты ВСУ. Ряд СМИ сообщили, что Киев, возможно, пытался ударить по АЭС в Смоленской области. В Минобороны РФ не подтвердили эту информацию.

Telegram-канал Mash писал, что ВСУ попытались нанести удары по территории РФ британскими ракетами Storm Shadow. По данным канала, на это указывают обломки, которые были найдены на месте падения снарядов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что в случае подтверждения атаки на Смоленскую АЭС со стороны НАТО в России должны рассмотреть сценарий одновременного удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе.