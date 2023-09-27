Эксперт объяснил, что «корейский сценарий» значит для Украины Политолог Жарихин: «корейский вариант» приведет к расколу Украины

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

В случае завершения конфликта Киева и Москвы по «корейскому сценарию» произойдет заморозка боевых действий по линии прекращения огня, заявил NEWS.ru замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин. Одним из условий такого мирного соглашения он также назвал внеблоковый статус сторон, как это оговаривалось при разделе Кореи.

Ни Южная, ни Северная Корея не состоят в военных блоках. Тоже самое должно быть в случае России и Украины. Кроме этого, Соединенные Штаты дадут подконтрольной стороне лишь ограниченные гарантии безопасности, то есть не станут пытаться отвоевывать для Киева территории, которые Москва считает своими по Конституции, — пояснил Жарихин.

Эксперт допустил, что условия будущего соглашения могут иметь принципиальные отличия от «корейского варианта», однако, по его мнению, именно такой вариант завершения украинского кризиса более привлекателен для США.

Американцам это выгоднее, чем принимать Украину в НАТО. В Альянсе все решения принимаются коллективно, а при таком варианте Вашингтону можно будет не советоваться с другими союзниками. Но в любом случае, мне кажется, до президентских выборов в США переговоры о возможном корейском либо каком-то другом варианте перемирия не начнутся, — подчеркнул Жарихин.

Ранее испанское издание El País предположило, что ход событий на Украине повторит сценарий войны начала 1950-х на Корейском полуострове. По мнению журналистов, такого исхода больше всего опасается президент Владимир Зеленский.

До этого председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук указал на три условия для разрешения конфликта. По мнению политика, первое – признание интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу. Вторым условием должен стать приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами, а третьим — построение новой системы безопасности в мире.