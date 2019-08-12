https://static.news.ru/photo/6aae6aac-bd95-11e9-8ebb-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: kremlin.ru

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева подозревают в покушении на убийство. Об этом заявил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти, — цитирует его РИА Новости .

Бывшего президента Киргизии задержали 8 августа в селе Кой-Таш Чуйской области. Операция по задержанию продолжалась почти сутки. Атамбаева подозревают в коррупции. Он, в свою очередь, все обвинения отвергает. Сейчас экс-президент находится в СИЗО.

Ранее News.ru писал, что Атамбаев намеревался совершить государственный переворот. Об этом заявил глава Госкомитета нацбезопасности страны Орозбек Опумбаев. По его словам, экс-президент заранее подготовился к столкновениям своих сторонников и спецназа. В доме Атамбаева был обнаружен целый склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты и ружья.