Экс-президент Киргизии Атамбаев объявил голодовку в СИЗО

https://static.news.ru/photo/5604d102-1782-11eb-b48d-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: EPA/ТАСС

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, содержащийся в СИЗО в Бишкеке, объявил о начале голодовки.

Об этом рассказал адвокат Атамбаева Сергей Слесарев, пишет ТАСС.

Атамбаева перевели из следственного изолятора ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он объявил голодовку. Сейчас Атамбаев находится в подвальном помещении, где раньше содержались приговоренные к высшей мере наказания — расстрелу. Там нет даже элементарных условий, — добавил защитник бывшего президента.

Как писал NEWS.ru, экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, в начале месяца освобождённый протестующими из тюрьмы, вновь задержан во время акции протеста 10 октября.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.