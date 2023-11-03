Экс-премьер Украины убежден, что Москва и Киев в будущем станут партнерами Экс-премьер Украины Азаров: вражда неорганична для наших славянских народов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партнерское мирное сосуществование России, Украины и Белоруссии необходимо для наших народов, заявил NEWS.ru бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он выразил надежду, что оно будет достигнуто не в отдаленном будущем.

Вражда для наших народов неорганична. Это касается не только экономики, прежде всего, нашего менталитета, — сказал экс-глава украинского правительства.

Тем временем на Украине в отношении Николая Азарова выдвинули новое обвинение. Как сообщил офис генпрокуратуры Украины, бывшего премьер-министра обвиняют в действиях, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя Украины, а также в оправдании действий России.

Против Азарова украинские следователи возбудили уже несколько уголовных дел. В октябре 2023 года его обвинили в государственной измене и покушении на территориальную целостность. Ранее на него было заведено дело о госизмене за участие в 2010 году в заключении соглашений о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Украине необходимо стремиться к союзу с Россией, другой альтернативы нет, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, этого требуют интересы украинского народа.