Экс-депутат Верховной рады назвал единственный способ примирения в Донбассе

https://static.news.ru/photo/c25cdcde-d0fe-11ea-9ed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров назвал единственный способ достижения мира в Донбассе. По его словам, по всей линии разграничения необходимо принимать политические решения и разводить силы и средства.

По мнению политика, договорённости о временном перемирии будут рано или поздно нарушены. Это станет причиной для нового витка конфликта, а власти Украины «раскрутят» его до мирового масштаба.

Потому что украинские политики кровно заинтересованы в войне, окончание войны — это их политическая смерть, — подчеркнул Килинкаров в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что всеобщий хаос на Украине закончится только после того, как всех участников госпереворотов привлекут к ответственности.

Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после госпереворота в Киеве. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается на встречах контактной группы в Минске. Между сторонами по-прежнему продолжаются перестрелки.

Как ранее писал NEWS.ru, командующий объединённой группировкой Вооружённых сил Украины Сергей Наев отдал распоряжение о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе. Приказ поступил 26 июля и вступил в силу с полуночи 27-го числа, сообщили в пресс-центре операции Объединённых сил.