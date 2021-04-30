Душанбе опроверг данные о движении военной техники к границе с Киргизией

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Информация Погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Киргизии о передвижении военной техники Таджикистана в сторону границы между республиками не соответствует действительности. Согласно договорённостям между таджикской и киргизской сторонами, техника находится на территории Таджикистана, рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

Военная техника находится на исходных позициях на территории Таджикистана, согласно договорённостям, достигнутым накануне таджикской и киргизской сторонами, — заявили в Душанбе.

Собеседник отметил, что власти Таджикистана контролируют ситуацию, обстановка относительно спокойная.

Инцидент на баткенском участке границы произошёл 28 апреля, когда представители Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. В ответ на это оппоненты из Киргизии решили спилить эти сооружения. В результате люди стали закидывать друг друга камнями. В ночь на 29 апреля конфликт обострился и в него включились пограничники с обеих сторон. Со стороны Киргизии, по последним сведениям, погибли 33 человека. Таджикистан потерял троих граждан. Россиян среди жертв или пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что власти Киргизии объявили 1 и 2 мая днями траура по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном. Во всех регионах страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за границей приспустят государственные флаги, учреждениям культуры и телекомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и программы.