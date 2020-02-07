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Президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимости решить проблему Приднестровья. По его словам, Кишинёв готов предоставить непризнанной республике широкую автономию.

Мы готовы дать необходимые гарантии, полномочия, широкую автономию. Никто за нас эту проблему не решит — ни Россия, ни Евросоюз, ни США, — заявил Додон в своем еженедельном выступлении на YouTube в пятницу, 7 января.

Он подчеркнул, что у Молдавии и Приднестровья общее будущее, поэтому необходимо «найти решение».

Нужно понимать, что независимость Приднестровья никто не признает, и у Приднестровья нет будущего отдельно от Молдавии, — подчеркнул Додон.

Он напомнил, что в Приднестровье 30 тысяч человек подтвердили гражданство Республики Молдова, поэтому с точки зрения международного права Молдавия и Приднестровье — единое государство.

Додон заявил, что Кишинёв намерен решать проблему приднестровского урегулирования. По его словам, уже происходит определённая интеграция, при которой 70% производства Приднестровья связана с Кишинёвом, а 40% продукции непризнанной республики экспортируется в Евросоюз по льготам Молдавии.

Президент Молдавии заявил, что за последние три года Кишинёв признал дипломы об образовании Приднестровья, начал выдавать нейтральные номера для автомобилей. Он подчеркнул, что тактика «малых шагов» будет продолжаться.

Никто никого не ненавидит, между двумя берегами Днестра этого нет, — заявил Игорь Додон.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Приднестровья Вадим Красносельский попросил оставить жителей региона в Русском мире.