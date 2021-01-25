Дмитрий Гордон рассказал, что может привести к развалу Украины

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Украинский журналист Дмитрий Гордон высказался о возможном развале страны. Он назвал конкретную причину, по которой это может произойти.

По его словам, главной проблемой является насильственная украинизация жителей ряда регионов. Гордон заметил, что многие украинцы говорят по-русски не только потому, что привыкли, но и потому, что не хотят принудительно переходить на украинский язык — так как не хотят насилия над собой.

Я считаю, что этот шаг разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки. <...> Хорошо во Львове, в Тернополе говорить по-украински, даже в торговых вопросах. <...> Думаю, что в Киеве многие знают украинский язык и для них не проблема говорить на нём, когда что-то продают. <...> А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят. Знаете, почему не хотят? Не потому что не любят украинский язык, а потому что не хотят насилия над собой, — заявил Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

Журналист подчеркнул, что уже достаточно «наозлобляли» людей в Донецке, в Луганске и в Крыму. «Ещё надо»? — саркастически поинтересовался он.

Гордон неслучайно затронул вопрос торговли, так как в январе в стране вступила в силу норма закона, согласно которой вся сфера обслуживания переходит на украинский язык. Поставщики услуг и их представители могут общаться с клиентами на другом языке только по личной просьбе, а за обслуживание на русском языке грозит штраф, клиент может на это пожаловаться.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял инициативу украинской партии «Слуга народа», предложившей в Верховной раде к принятию проект закона о борьбе с проявлениями сексизма. Он считает, что подобный шаг является попыткой «выслужиться» перед новой администрацией США во главе с Джо Байденом.