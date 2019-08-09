https://static.news.ru/photo/5fe7f480-bb7e-11e9-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Пашинин Фото: facebook.com/andriy.tsaplienko

Слухи о нищете актёра Анатолия Пашинина прокомментировала его директор Юлия Павлова. Она утверждает, что у артиста много предложений о работе.

Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения. Он прекрасно снимается и в «Беларусьфильме», — заявила она.

Однако, несмотря на официальный комментарий, положение артиста остаётся противоречивым. Российский актёр Сергей Марочкин писал в личном блоге, что Пашинин остался без работы и вынужден подрабатывать разнорабочим, якобы был дворником и давал интервью за еду. Сам актёр в интервью украинскому Пятому каналу заявлял, что вынужден колоть дрова и убирать снег, чтобы подзаработать 500 гривен, пишет РИА Новости .

Как писал News.ru, воевавший за Украину Пашинин хочет вернуться в Россию.

Анатолий Пашинин привлёк к себе внимание в 2017 году заявлением, что вступает в добровольческий батальон, который был основан по типу запрещённого в России «Правого сектора».