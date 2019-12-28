https://static.news.ru/photo/bfb2cc8c-295b-11ea-a42d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Jun/Xinhua/Global Look Press

Жительница Казахстана Полина Дышлюк рассказала, что вместе с детьми чудом не попала на разбившийся самолёт Fokker 100. Она была вынуждена поменять билеты, поскольку в детском саду перенесли утренник.

Сегодня мне просто все говорят, что я и мои дети родились в рубашке. Я очень злилась, что билеты пришлось сдавать и терпеть неудобства, ехать на поезде, но хорошо, что всё так вышло, — сказала она в разговоре со «Звездой».

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. В аэропорту сообщили, что во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. Из расшифровки последних переговоров пилотов с диспетчерами следует , что лайнер готовился к взлёту в штатном режиме.

На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По уточнённым данным, погибло 12 человек. 28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура.

Деятельность компании Bek Air, которой принадлежало судно, остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.

К расследованию привлекаются специалисты Международного авиационного комитета, а также сотрудники нидерландской компании Fokker Technologies, писал NEWS.ru.