«Давайте жить дружно»: Лукашенко призвал Литву и Польшу к диалогу

https://static.news.ru/photo/adb84de4-20f0-11eb-9c31-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Руководство Литвы и Польши должно прекратить конфронтационную риторику в отношении Белоруссии и вернуться к диалогу с республикой. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

В субботу, 7 ноября, он участвовал в церемонии запуска первого энергоблока Белорусской АЭС. После он выступил перед коллективом и строителями станции, где высказался и об отношениях с соседними государствами.

Я хочу еще раз обратиться [к руководству Литвы] сегодня с этой площадки — Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться.​ Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. <...> То же самое я хочу сказать и польскому руководству: ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли, — цитирует Лукашенко БелТА.

Он призвал Вильнюс «жить нормально», потому что «соседей не выбирают».

Давайте производить электроэнергию, продавать её, обмениваться электроэнергией, — подчеркнул президент.

Кроме того, Лукашенко обратился к польским властям, предложив нормализовать отношения.

Конфронтация между странами произошла на фоне санкций Евросоюза, введённых против официальных лиц Белоруссии. Причиной этому послужило мнение о фальсификации президентских выборов, на которых победил Лукашенко, однако большинство государств не признаёт его легитимность.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Лукашенко прокомментировал выборы главы государства в Соединённых Штатах. По его словам, там творится «издевательство над демократией».