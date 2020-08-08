ЦИК озвучила новые данные с закрытых участков в Белоруссии

По результатам данных со всех закрытых участков, Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов. Об этом сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.
Как
Отмечается, что по результатам экзитполов, на выборах также лидирует Лукашенко, который набрал 79,7% голосов.
Главной конкуренткой Лукашенко стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко, который в случае своей победы в борьбе за главный пост в республике пойдёт уже на шестой президентский срок, заявил, что надеется выиграть выборы.
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