ЦИК озвучила новые данные с закрытых участков в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/17f1f6ba-da79-11ea-8af0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По результатам данных со всех закрытых участков, Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов. Об этом сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Как сообщает РИА Новости, согласно официальным данным, второе место занимает Светлана Тихановская. За неё проголосовали восемь процентов избирателей. Четыре процента ушли в графу «против всех».

Отмечается, что по результатам экзитполов, на выборах также лидирует Лукашенко, который набрал 79,7% голосов.

Главной конкуренткой Лукашенко стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко, который в случае своей победы в борьбе за главный пост в республике пойдёт уже на шестой президентский срок, заявил, что надеется выиграть выборы.