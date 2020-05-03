Число случаев COVID-19 в Казахстане возросло до 3877

https://static.news.ru/photo/fbe8a286-8d0a-11ea-b217-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 20 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражённых достигло 3877.

Об этом сообщили в оперативном штабе по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте страны. По его данным, на сегодняшний день выздоровели 995 пациентов, скончались — 25 человек, передаёт ТАСС.

Всего в стране подтверждено 3877 случаев, из них: в Алма-Ате — 1278, в Нур-Султане — 686, в Кызылординской области — 214, Шымкенте — 206, — сообщили оперштабе.

До 11 мая в стране продлён режим ЧП, который президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл 15 марта на фоне пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорились о сотрудничестве для наращивания экспортного потенциала.