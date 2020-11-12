Четыре самолёта с российскими миротворцами приземлились в Ереване

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Четыре военно-транспортных самолёта Ил-76, вылетевших утром из Ульяновска, приземлились на аэродромах Еревана. Подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады прибыли для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Четыре военно-транспортных самолёта Ил-76 Воздушно-космических сил России, вылетевшие сегодня утром с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению, совершили посадку на аэродромах города Ереван, — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Личный состав уже приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортёров и автомобильной техники.

В общей сложности Россия перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО. Командование расположится в районе Степанакерта.

Как писал NEWS.ru, российский командующий миротворческими силами в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов провёл переговоры с министром обороны Армении и начальником Генштаба ВС республики. Стороны обсудили вопросы ввода миротворцев и выставления миротворческих постов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, порядок размещения подразделений, выполнение задач и обеспечение их безопасности.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.