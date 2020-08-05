Черечень предположил цель задержания россиян в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/57665f08-d7c1-11ea-911c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Черечень Фото: zache2020/facebook.com

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень назвал возможную цель задержания россиян в республике.

По словам политика, задержание россиян, которых белорусское правительство называет боевиками частной военной компании, может быть связано с желанием властей на фоне скандала обеспечить жёсткий контроль за акциями протеста.

Мне кажется, что власти очень повезло, что у нас появились какие-то транзитчики. Не думаю, что они ехали к нам свергать режим <...> Думаю, власти раздули международный скандал, чтобы ужесточить контроль за проведением массовых мероприятий <...> Эта ситуация может использоваться как основание для усиления контроля за мирными акциями и для их оправдания перед белорусским обществом и мировым сообществом <...> Можно чуть ли не войска вводить, ограждать зону проведения митингов БТРами, — привели слова Сергея Череченя в РИА Новости.

Он отметил, что ситуация также поможет властям подготовиться к возможной акции протеста уже после выборов. По словам Сергея Череченя, правительство Белоруссии не будет вводить режим ЧП и отменять выборы.

Зачем их отменять и затягивать? Это ухудшит ситуацию, потому что настроения в обществе накаляются, — процитировали политика в агентстве.

Сергей Черечень уверен, что ситуация с задержанными гражданами России не испортит отношения между Белоруссией и Россией.

Он бы был, если бы, действительно, какие-то бандформирования хотели провести здесь переворот, и белорусские власти об этом узнали. Тогда бы можно было говорить о конфликте между руководствами двух стран. Не думаю, что в итоге будет какой-то накал в двусторонних отношениях, — привели слова кандидата в президенты Белоруссии в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, посольство РФ в Белоруссии получило от Министерства иностранных дел РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России. Первая информация о задержании 32 россиянах сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.