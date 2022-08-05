Час «Возмездия»: горький урок для Армении Баку уничтожает армянские военные формирования пока Ереван тянет с выполнением соглашений по Карабаху

Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Военнослужащие азербайджанской армии

Азербайджанская армия провела операцию «Возмездие» против армянских формирований на территории Карабаха в зоне дислоцирования российских миротворцев. Название было выбрано неслучайно — операция стала незамедлительной реакцией Баку на гибель 3 августа восемнадцатилетнего азербайджанского солдата Анара Кязымова. По данным Минобороны Азербайджана, в рамках операции «Возмездие» была уничтожена живая сила армянских вооруженных формирований и взяты под контроль несколько господствующих высот вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа. Надо полагать, что теперь азербайджанская сторона не видит других путей исключить стычки в приграничной зоне, кроме демилитаризации региона, что фактически означает вывод всех армянских сил с территории Азербайджана.

Эскалация напряженности между Баку и Ереваном началась еще несколько дней назад. Однако на официальном уровне стороны обменивались лишь сухими заявлениями о нарушении режима прекращения огня и необходимости принятия мер.

Тревожными сигналами накануне операции стали телефонные разговоры высших лиц Азербайджана и Армении с российской стороной. Армянскому премьеру Николу Пашиняну пришлось даже вернуться к должностным обязанностям, несмотря на отпуск. 2 августа он позвонил президенту России Владимиру Путину. До этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян созванивался с российским коллегой Сергеем Лавровым, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поговорил с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Но избежать военного столкновения не удалось.

Демонстрация силы

Утром 3 августа Минобороны Азербайджана сообщило о гибели своего солдата в результате пулевого ранения со стороны армянских ВС. Позже внешнеполитическое ведомство республики возложило на Ереван ответственность за нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года (именно оно остановило кровопролитие в Карабахе и включило эти территории в состав Азербайджана). Согласно четвертому пункту документа, армянская сторона параллельно с вводом российского миротворческого контингента (РМК) обязана вывести все свои вооруженные силы в Армению. «Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил», говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Кремля. Причем речь идет не только об отправленных в Карабах военных, но и тех, кого сегодня армяне называют отдельной «армией Арцаха» (армянское название Карабаха).

Теперь у армянских вооруженных формирований два пути — либо они должны покинуть Карабах, то есть территорию Азербайджана, либо сложить оружие и превратиться в гражданских лиц. В таком случае азербайджанские власти обеспечат их безопасность как и всем гражданам страны. Но их присутствие на азербайджанских территориях на иных условиях заставляет Баку идти на решительные меры.

Фото: Tofik Babayev/Xinhua/Global Look Press

Масла в огонь подлило и очередное заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна. Он посчитал, что требование Азербайджана об организации движения по какому-то другому маршруту вместо Лачинского коридора, будет нелегитимно. По его словам, в ближайшие три года по согласованию со всеми сторонами будет определен план строительства новой дороги, которая свяжет Армению с территорией Карабаха. На какие-то другие маршруты Ереван не соглашался. Впрочем, соглашался или нет — значения не имеет. В тексте трехстороннего документа не указывается, какой из сторон будет определен данный план.

Однако пока эти вопросы откладываются в долгий ящик. Сейчас важно прийти хоть к какому-то согласию и не провоцировать новые столкновения. Краткосрочность антитеррористической операции Баку поразила многих, как и ее неожиданно внезапное начало. Это говорит о том, что «Возмездие» стало показательной мерой. Азербайджан наглядно продемонстрировал, какие последствия могут ожидать Ереван в случае дальнейшего торпедирования достигнутых договоренностей. Пока Баку продолжает продвигать мирную повестку и старается получить свое за столом переговоров. Однако Азербайджан дает понять армянской стороне, что нельзя пытаться «соскользнуть» со взятых обязательств. Поэтому Никол Пашинян должен действовать очень аккуратно, стараясь не поддаваться нескончаемой критике армянской оппозиции, которая сегодня делает все, чтобы лишить его власти и помешать мирному урегулированию.

Выводит ли Армения войска?

После проведённой операции армянские официальные лица обратились за помощью к сопредседателям Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция), о недееспособности которой Москва сообщила ещё в апреле, и другим представителям мирового сообщества. И в ЕС, и в США призвали стороны прекратить боевые действия и заявили о готовности помочь встать на тропу мира. Однако, по первым же заявлениям Пашиняна после операции «Возмездие» стало понятно, что к мирному соглашению в первую очередь не готов Ереван. Премьер-министр республики вновь сделал заявление о статусе Карабаха.

Фото: Global Look Press

При этом Пашинян заявил, что военные из Армении уже не служат в Карабахе. Идёт ли речь в том числе и о незаконных военных формированиях в Карабахе — остаётся гадать. В случае если он говорит об армянских срочниках, то об их пребывании в Карабахе и скором выводе секретарь Совбеза Армении заявил ещё на прошлой неделе.

Если официальная позиция Еревана не изменится, то Азербайджан продолжит операцию, заявил в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Маммадов. По его словам, Баку готов уничтожить армянскую военную инфраструктуру на своей территории — в Карабахе.

Азербайджан требует от армянской стороны демилитаризовать регион, использовать новую Лачинскую дорогу и принять окончательное решение относительно Зангезурского коридора (транспортный маршрут, которые должен соединить Нахичевань с Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана. — NEWS.ru). Если по этим трём позициям будут приняты конкретные решения с армянской стороны, будет продвижение с российской стороны, то мы получим хоть какие-то подвижки. Но сегодня в мирной повестке нет ничего. Есть только пустые слова, какие-то комиссии, группы, телефонные звонки, а в результате ни одного решения, — говорит эксперт. — Продемонстрированные накануне видеоролики доказали, что армяне скапливают в регионе войска и тяжёлую технику. Для того чтобы обезопасить регион от последующей эскалации, нужна демилитаризация территорий временного пребывания российского миротворческого контингента.

Получается, что азербайджанская сторона допускает возможность продолжения спецоперации и это укладывается в рамки соблюдения трехсторонних заявлений. Во всяком случае, с точки зрения любого государства, военные меры на своей территории оправданы.

Первый пункт трехстороннего заявления гласит, что вооруженные силы остаются на тех позициях, где они стояли в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Но из-за того что Армения не выполняет четвертый пункт соглашения о выводе армянских вооруженных сил [из Карабаха], азербайджанская сторона вынуждена принимать решительные меры. По заявлению секретаря Совбеза Армении, которое прозвучало на прошлой неделе, становится ясно, что они не выводили оттуда ВС почти в течение двух лет, а значит, так и не выполнили этот пункт соглашения. Поэтому Азербайджан был вынужден принять меры на своих международно признанных территориях. Мы не собираемся мириться с нахождением там незаконных вооруженных формирований, — сказал Маммадов.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Военнослужащий азербайджанской армии охраняет гидротехнические сооружения на плотине

Что могут миротворцы?

Ситуация обострилась у Лачина, который входит в зону ответственности РМК. Впрочем, к миротворцам у обеих сторон уйма вопросов. Пока Москва отвлечена спецоперацией на Украине и противостоянием с Западом, на Южном Кавказе ее позиция слабеет. А операция «Возмездие» показала, что российской стороне стоит держать руку на пульсе. Азербайджан преследует свои цели, открыто их декларируя и проводя самостоятельную политику. Охлаждение отношений с Баку сейчас совсем ни к чему — тут Москва рассчитывает на сотрудничество в сфере энергетики и еще большее сближение с Анкарой, что сегодня как никогда необходимо.

При этом Минобороны России выпустило пресс-релиз, в котором на азербайджанских военных возлагалась ответственность за боестолкновения. При этом в тексте уже не упоминалась «Нагорно-Карабахская Республика» — на неприемлемость такой формулировки ранее не раз указывали в Баку, поскольку такой территориальной единицы в Азербайджане нет.

За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана, в результате которых получил ранение представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха, — говорится в сообщении.

Ни МИД, ни Минобороны Азербайджана на это сообщением российской стороны никак не отреагировали.

В районе высоты Сарыбаба со стороны Вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки, — констатировало Минобороны РФ.

Впрочем, азербайджанская сторона все еще надеется, что российские миротворцы помогут демилитаризовать Карабах. В то же время армяне с возмущением требуют от миротворцев принять меры, чтобы урегулировать ситуацию. Однако важно понимать, что РМК находится в зоне своей временной ответственности без какого-либо мандата. Он может лишь прибыть на место инцидента и попытаться сделать что-то, но не более.

Как отметил политолог Фархад Маммадов, мандат российских миротворцев может быть принят только после выполнения армянский стороной всех пунктов трехсторонних заявлений. Только тогда они смогут принимать какие-то меры для решения конфликтных ситуаций.

Согласно трехстороннему заявлению, в Карабах был введен РМК, но там не прописаны его функции, — отметил Маммадов. — Единственное, что отмечается в документе, это контроль над Лачинским коридором, который и так сегодня осуществляется беспрепятственно. Это подтверждает и вчерашнее заявление Минобороны России. Азербайджан не перекрывал Лачинский коридор. По функционалу, обозначенному на бумаге, у российских миротворцев там никаких проблем нет. Никаких других функций российским миротворцам никто не предоставлял. При этом их физическая безопасность также учитывается во время проведения операций.

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Именно поэтому в Ереване к вечеру 3 августа сообщили, что в ходе переговоров по различным вопросам армянская сторона вынужденно идет на уступки. По словам представителей властей, «из-за неопределенного мандата и ограниченного количества российских миротворцев хрупкий и относительный мир регулярно оказывается под угрозой».

При этом МИД РФ в своем заявлении 4 августа отметил, что «российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки „на земле“. Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил уже после заседания Совбеза под председательством Владимира Путина, где обсуждалось обострение в Карабахе, что «если есть вопросы, то, безусловно, на них надо отвечать. Но в то же время те тесные контакты, которые у нас есть на различных уровнях с армянской стороной, позволят прояснить те вопросы, которые имеются».

Лучше, чем ничего

Чтобы установить мир на Южном Кавказе, нужно выбрать правильную стратегию, Москва пытается помочь в этом Азербайджану и Армении, заявил NEWS.ru заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов на круглом столе в МИА «Россия сегодня». Он поделился впечатлениями от недавней поездки в Баку и Ереван и рассказал о сложностях в карабахском урегулировании. По словам дипломата, переговоры эффективны лишь на четверть, но это «тоже неплохо».

Москва пытается завязать стороны на чем-то полезном для населения двух стран. В практическом плане речь идет о разблокировании транспортных коммуникаций. Сейчас, по моему мнению, в регионе идет неправильная стратегия, которая не даст результата. Перед тем как перейти к каким-то детальным переговорам, сторонам нужно договориться о принципах. Важно идти по пути укрепления хотя бы скромных мер доверия для первых контактов в торгово-экономической сфере, культурной сфере и так далее. Только после того как будет пройден путь налаживания простых человеческих взаимовыгодных контактов, можно будет говорить о более глобальных решениях. Это не так легко, — сказал Бакланов. — Армяне хотят сперва добиться каких-то признаний, каких-то фиксаций. Но их не будет. Мы просто потратим время и ничего не добьемся. Лучше идти по пути менее эффектного, но более эффективного.

Позиция Баку становится ясна, если взглянуть на заявление Минобороны Азербайджана, обнародованное после проведения спецоперации «Возмездие». В нем обещают, «руководствуясь Конституцией республики отныне решительно пресекать любой террор и провокации, совершаемые на суверенных территориях страны».

Также в заявлении подчеркнуто, что ответные меры будут «еще более сокрушительными».

Очевидно, Баку больше не намерен закрывать глаза на безуспешные попытки Еревана игнорировать пункты трехстороннего договора и станет искать рычаги давления, чтобы заставить армянские власти не затягивать с выполнением договоренностей. В противном случае, Азербайджану придется реализовать соглашение самостоятельно, используя собственные ресурсы и легитимные права. А как показывают последние события, ни Армения, ни их международные партнеры его на этом пути не остановят.