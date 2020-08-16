Цепкало рассказал о планах провести переговоры с политиками США

https://static.news.ru/photo/5e4d8308-e083-11ea-ac15-fa163e074e61_660.jpg Валерий Цепкало Фото: vk.com/valery_tsepkalo

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало сообщил о планах провести онлайн-встречу с американскими политиками по теме ситуации в стране.

Завтра у нас будет этот meeting. С конгрессменами, сенаторами — это те, кто интересуется ситуацией в Белоруссии. У нас будет закрытая онлайн-конференция. Уже человек десять подали заявки. Это и демократы, и республиканцы, — цитирует его РИА Новости.

По словам Цепкало, в основном большинство его собеседников — это «новые люди». Среди них нет тех, с кем он общался во время работы в Вашингтоне.

И думаю, что в ближайшее время будем делать слушания в конгрессе США, — подытожил экс-претендент на пост президента Белоруссии.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые несколько дней протесты жёстко подавлялись силовиками. Множество протестующих были избиты, есть раненые. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как информировал NEWS.ru, Валерий Цепкало заявил журналистам, что на российско-украинской границе его семья не получала угроз, просто долго проверяли документы. Политик отметил, что родственники сейчас с ним в Киеве.