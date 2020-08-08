Цепкало обвинил Лукашенко в «силовом захвате» власти

Бывший претендент на пост главы Белоруссии и экс-руководителя Парка высоких технологий Валерий Цепкало, комментируя итоги голосования, заявил, что Александр Лукашенко захватил власть силой.
Он считает, что данные, которые предоставил exit poll, были созданы и переданы «организацией, подотчётной Лукашенко».
Происходит силовой захват власти Лукашенко, который не хочет и не готов был проводить нормальные честные выборы, который поснимал с президентской кампании трёх основных рейтинговых кандидатов, который отказался дебатировать со Светланой Тихановской, испугавшись, что он не сможет это делать, — отметил политик в интервью телеканалу «Дождь».
По словам политика, он готов вернуться в Минск, если протесты продолжатся.
Выборы президента в республике завершены. Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что Лукашенко лидирует по результат в пятим регионах. У него 82% голосов. Согласно данным экзитпола, Лукашенко побеждает и набрал 79,7% голосов избирателей.
ЦИК не зарегистрировала Валерия Цепкало кандидатом в президенты. Он оспорил решение в Верховном суде, но тот его жалобу не удовлетворил. Между тем белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, глава ассоциации «Турецкий капитал», подал в суд на Цепкало. Претензии бизнесмена вызвал стрим, во время которого Цепкало представил его мошенником, обозначив не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.
Поэтому оппозиционеру пришлось покинуть Белоруссию. Позднее он рассказал о своих планах. Мужчина сообщил, что уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания., писал NEWS.ru.
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