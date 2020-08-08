Цепкало обвинил Лукашенко в «силовом захвате» власти

https://static.news.ru/photo/c95a7518-3ccb-11ea-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Бывший претендент на пост главы Белоруссии и экс-руководителя Парка высоких технологий Валерий Цепкало, комментируя итоги голосования, заявил, что Александр Лукашенко захватил власть силой.

Он считает, что данные, которые предоставил exit poll, были созданы и переданы «организацией, подотчётной Лукашенко».

Происходит силовой захват власти Лукашенко, который не хочет и не готов был проводить нормальные честные выборы, который поснимал с президентской кампании трёх основных рейтинговых кандидатов, который отказался дебатировать со Светланой Тихановской, испугавшись, что он не сможет это делать, — отметил политик в интервью телеканалу «Дождь».

По словам политика, он готов вернуться в Минск, если протесты продолжатся.

Выборы президента в республике завершены. Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что Лукашенко лидирует по результат в пятим регионах. У него 82% голосов. Согласно данным экзитпола, Лукашенко побеждает и набрал 79,7% голосов избирателей.

ЦИК не зарегистрировала Валерия Цепкало кандидатом в президенты. Он оспорил решение в Верховном суде, но тот его жалобу не удовлетворил. Между тем белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, глава ассоциации «Турецкий капитал», подал в суд на Цепкало. Претензии бизнесмена вызвал стрим, во время которого Цепкало представил его мошенником, обозначив не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.

Поэтому оппозиционеру пришлось покинуть Белоруссию. Позднее он рассказал о своих планах. Мужчина сообщил, что уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания., писал NEWS.ru.