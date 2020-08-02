Цепкало обвинил Лукашенко в провоцировании Майдана в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/954548ec-d4e8-11ea-a8b4-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко подталкивает людей к массовым беспорядкам. Об этом заявил бывший претендент на пост главы государства и экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Нужно понимать, что Майдан провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов не говорил никогда про Майдан. Мы просто хотим, чтобы он честно посчитал голоса, — заявил Цепкало в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, альтернативные кандидаты лишь желали пойти на президентские выборы, честно представить свою программу и позволить белорусскому народу сделать выбор. Лукашенко, подчеркнул политик, этой возможности людей лишает.

Ранее ЦИК не зарегистрировал Валерия Цепкало кандидатом в президенты. Он оспорил решение в Верховном суде, но тот его жалобу не удовлетворил. Между тем белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, глава ассоциации «Турецкий капитал» подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений. Претензии бизнесмена вызвал стрим, во время которого Цепкало представил его мошенником, обозначив не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.

Поэтому оппозиционеру пришлось покинуть Белоруссию. Позднее он рассказал о своих планах. Мужчина сообщил, что уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания. По словам супруги Вероники, его предупредили о возможном аресте. Цепкало добавил, что это лучше, чем сидеть в тюрьме белорусского КГБ — «Американке». Он отметил, что теперь его основная цель — показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют нынешний лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Действующий глава государства выдвигается на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержанием оппозиционных политиков и активистов, а также акциями протеста в Минске и других городах, писал NEWS.ru.