Цены, стой, раз-два! Лукашенко заботится о людях по старым PR-конспектам Белорусский президент по-прежнему вместо проведения реформ предпочитает стучать кулаком на совещаниях правительства

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко распорядился немедленно остановить рост цен в Белоруссии. В пятницу, 7 октября, он подписал директиву, согласно которому правительству необходимо до 20 октября нынешнего года «утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, а также — обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной». Эксперты напомнили, что подобные инициативы президент Белоруссии выдвигал множество раз, но все они «проходили безо всякого ущерба для растущих цен». Более того, попытка государственного регулирования цен и директивная борьба с инфляцией могут привести к ещё большему обвалу белорусского рубля. Что стоит за жёсткими заявлениями белорусского президента — в материале NEWS.ru.

Распоряжение о запрете на повышение цен в стране Лукашенко отдал экономическому блоку правительства перед телекамерами. Перебивая выступающих на совещании министров, он пригрозил жёсткими мерами за невыполнение своих требований. Лукашенко возмутил уровень инфляции в стране, составивший 13,8% за восемь месяцев нынешнего года. В целом за год правительство планирует выйти на уровень 19%, в то время как в прошлом году инфляция составила почти 10%.

Цены сегодня запредельные, они упёрлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя, нет необходимости. Но бывают исключения, и эти исключения под контролем министров и губернаторов. Всё! И не дай бог какой-то магазин уйдёт или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка, вы (члены правительства. — NEWS.ru) за это ответите. За нарушение моего распоряжения немедленное задержание и уголовное дело возбуждать по всей вертикали, — заявил Лукашенко.

Президент не остановился на идее заморозки цен. От первого заместителя председателя правительства Николая Снопкова он потребовал их даже снизить. На видеозаписи хорошо видно, что вскочивший с места чиновник решительно помахал головой в знак полного согласия.

Эксперты сходятся во мнении, что единственный возможный результат от такого совещания может лежать только в области пиара, а не экономики. Президент не допускал никаких дискуссий, члены правительства старательно записывали каждое его слово в свои блокноты, словно впервые открывали для себя азы экономической науки.

Фото: president.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября провел совещание с экономическим блоком правительства

У экс-сенатора белорусского парламента и медиаконсультанта Александра Зимовского сложилось впечатление, что пиарщики президента Лукашенко принесли ему конспекты четвертьвековой давности.

«Откручивание цен» — это старая белорусская пиар-традиция. Впервые белорусы о ней узнали в ноябре 1994 года. Тогда, вернувшись с курорта Сочи, президент республики в рамках публичного разноса тогдашнему белорусскому Совмину велел «открутить» цены назад (цены в Белоруссии «отпустили» в отсутствие Лукашенко). Газеты шумели, популярность росла. Цены, впрочем, тоже росли не переставая, но в качестве краткосрочной кампании идея «откручивания» была признана удачной, — напомнил в беседе с NEWS.ru экс-сенатор.

В то же время, по словам Зимовского, в реальности по карманам белорусов давно и грубо шарит «невидимая рука рынка». Местные власти в апреле декларативно установили порог роста цен: рост не выше 1,2% в месяц вплоть до будущего декабря. Однако общий темп роста цен к началу сентября достиг 17,9%. Об этом говорят данные белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.



В Белоруссии росли в цене мясо (+17,8%) и даже молоко и молочные продукты, которых в республике море разливанное (+13,5%), — продолжает Александр Зимовский. — Импорт вздорожал почти на треть (+32,1%). Тяжелый удар белорусам нанесли цены на автотопливо, которые к сентябрю выросли на 21,3%. Не отстаёт и ЖКХ. Хотя есть и некоторые успехи. Ещё удаётся держать приемлемые цены на хлеб и отдельные группы лекарственных товаров. Пошёл в закрома новый урожай картошки, развернуты массово сельхозярмарки. Белорусы активно делают запасы, вкладываясь в консервирование и засолку, заполняют погреба и антресоли.

Попытка остановить рост цен административными методами может привести к опустошению полок в магазинах, полагает белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец.

Из-за заморозки цен белорусские товары станут вывозить на российский рынок. В Белоруссии может возникнуть дефицит товаров, что уже было неоднократно. Либо власти введут запрет на вывоз товаров, но тогда будут нелегально вывозить молоко, сметану, мясные продукты на российский рынок, особенно в приграничные регионы. Многие же помнят колбасные поезда в 90-х годах прошлого века, когда в Россию везли наши продукты. Это было следствием дисбаланса между экономическими системами двух стран. Поэтому моя рекомендация гражданам Белоруссии: закупайте продукты с длительным сроком хранения, старайтесь экономить в этих предкризисных условиях, ситуация будет не из лёгких в ближайшие полгода как минимум, — посоветовал экономист в своём YouTube-канале.

Фото: Shutterstock Магазин продуктов в Минске

В отношении намерений властей есть и другое мнение у экспертов. Президент ограничится жёсткими заявлениями перед телекамерами, члены правительства послушно покивают головами, но после совещания все они пойдут работать по прежним планам.

В реальности цены держать никто не собирается, — убеждён Александр Зимовский. — И ошибается тот, кто полагает, что в белорусском правительстве одни дилетанты, набранные с улицы по объявлению, не знакомые с базовыми экономическими законами. Поскольку Лукашенко так и не решился директивно объявить замораживание цен хотя бы на топливо и услуги ЖКХ в виде соответствующих указов, правительство всё поняло и росту цен в Белоруссии ничто не угрожает.

Государственное регулирование невозможно в Белоруссии и по другим веским причинам. Эксперты установили, что почти 30% потребляемого в стране продовольствия критически зависит от импортных поставок. Следовательно, себестоимость этих товаров будет увеличиваться независимо от белорусских директив и правительственных постановлений.

Ничего сделать Лукашенко не может, так как у Белоруссии нет самодостаточной и развивающейся на своих ресурсах экономики, — отметил в беседе с NEWS.ru политолог Андрей Суздальцев. — Не включена страна и в масштабное разделение труда. Живет республика, во многом за счет российского бюджета и российских ресурсов. В нынешнем году все затраты РФ на Белоруссию (без кредита в $1,5 млрд «на проекты в сфере импортозамещения», о котором только что договорились Москва и Минск), включая отсрочки за кредиты, компенсации и т.д. уже приближаются к 10 млрд долларов. Республика просто высасывает из России ресурсы и деньги. Ну и как Лукашенко в создавшихся условиях может регулировать цены? Никак. Он и раньше только имитировал борьбу с ростом цен.

По данным экспертов, более четверти годового белорусского ВВП обеспечивает Москва, выдавая кредиты и поставляя углеводороды. Фактически ежегодно эта помощь составляет примерно $10 млрд.

Никаких реформ Лукашенко не проводил, ни в 90-е годы, ни позже, — продолжает Дмитрий Болкунец. — Его «экономическое чудо», о котором пишут в белорусских учебниках для школ и вузов, появилось благодаря удачной конъюнктуре: Белоруссия получала российские углеводороды и перепродавала на европейском рынке, кладя в свой карман хорошую маржу. А тут возник кризис — Лукашенко обрубили возможность продавать углеводороды, и сразу возникли проблемы с финансами. Эти проблемы власть решила переложить на потребителя. Санкции закрыли дорогу белорусской продукции на западные рынки, например, это коснулось комбината «Беларуськалий». Всё это приводит к таким совещаниям, на которых вождь стучит кулаком по столу, требуя остановить рост цен, повысить доходы населения. Власть включит теперь печатный станок. На какое-то время подействует, а через месяц-другой всё это обернётся ещё большим обвалом белорусского рубля.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС Рабочие предприятия по производству удобрений «Беларуськалий»

Политолог Болкунец считает, что Лукашенко всячески пытается избежать массовых протестов по экономическим причинам, которые ему уже доводилось переживать в прошлые годы.

Белорусские власти за годы независимости, как складывается впечатление, часто прибегают к тактике успокоения своих граждан с помощью «жёстких решений» на правительственных совещаниях. На них провозглашаются новые директивы и проекты постановлений. Но долгосрочной перспективы у таких документов нет, поэтому спустя какое-то время Лукашенко вынужден вновь собирать перед телекамерами правительство, стучать кулаком по столу, а затем улетать в Москву. Как он сам признался на прошедшем 6 октября совещании, чтобы «ехать просить газ-нефть и прочие кредиты». Тактические шаги в Минске традиционно предпочитают серьёзной стратегии, без которой высокую инфляцию не одолеть.