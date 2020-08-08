Центр социсследований заявил о непричастности к опросам в Telegram

https://static.news.ru/photo/4ef5cdbe-da45-11ea-b990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центре социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ) заявили о непричастности к сведениям, распространяемым в Telegram-каналах под видом данных официального экзитпола, проводимого организацией.

Об этом сказала глава Центра Ирина Лашук в беседе с агентством БелТА. По её словам, региональный экзитпол по Минску и Минской области действительно проводится, а его результаты будут опубликованы после того, как голосование завершится, и будут подсчитаны данные от интервьюеров, передаёт ТАСС.

Мы не несем ответственности за любые публикуемые под видом нашего экзитпола сведения, — заявила Лашук.

9 августа глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что в комиссию поступили жалобы от избирателей на то, что наблюдатели на выборах пытались опрашивать их на выходе из участков, несмотря на то что это запрещено законом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала распространяемые в Telegram-каналах данные о голосовании на выборах президента, основанные на опросах, фальшивками.